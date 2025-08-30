Diyarbakır'da 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, 145 kilometre hızla çarpıp 17 yaşındaki Kübra'nın ölümüne neden oldu

Ehliyetsiz araç kullanan Ç.G., Diyarbakır’da 17 yaşındaki Kübra Sofioğlu’na çarparak hayatını kaybetmesine neden oldu. Sanığın 70-80 km hızla gittiğini söylemesine rağmen, yapılan incelemede çarpma anında hızının 145 kilometre olduğu ortaya çıktı. Savcılık, sanığın cezadan kurtulmak için gerçeği gizlediğini belirtti.

Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2025

Diyarbakır'da ehliyetsiz sürücü Ç.G. (16), Kübra Sofioğlu'na (17) çarparak ölümüne neden oldu. Ç.G. hakkında 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İfadesinde 70-80 km hızla gittiğini öne süren sanığın, kaza anında 145 kilometre hız yaptığı da belirlendi. Savcılık, sürücünün hız limitini aşmasına rağmen "suçtan kurtulmak için" daha düşük hızda olduğunu iddia ettiğini belirtti.

