Mehmet Ali Erbil altıncı kez nikah masasında

Gülseren Ceylan ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan Mehmet Ali Erbil, evinde düzenlenen sade bir törenle dünyaevine girdi. Nikahta Erbil’in çocukları ve yakınları da hazır bulundu. Şovmenin nikah şahidi ise son anda değişti.

Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2025

Paylaş





ABONE OL

Bir dargın bir barışık aşk yaşayan Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan evlendi. Çiftin nikahı, şovmenin evinde gerçekleşti. Altıncı kez nikah masasına oturan Erbil'i mutlu gününde çocukları Yasmin Erbil, Sezin Erbil, Ali Sadi Erbil de yalnız bırakmadı.

Nikaha Erbil'in ağabeyi Mustafa Erbil de katılırken, sorulara ise cevap vermedi. Daha önce bu evliliğe onay vermedikleri konuşulan Ali Sadi, "Yorum yapmak bizim haddimize değil." dedi. Nikahta şahit olacak Serdar Ortaç'a ulaşılamadı. Erbil, daha sonra bir arkadaşını nikah şahidi yaptı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN