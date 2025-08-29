İngiliz kadınlar boy kısaltma ameliyatı için Türkiye’ye akın ediyor

Eşlerinden uzun olmaktan rahatsız olan İngiliz kadınlar, Türkiye’de bacak kemiklerini kısaltarak boylarını azaltıyor. Klinikler, cerrahi operasyonları sosyal aktivitelerle birleştiren paket programlar sunuyor.

29 Ağustos 2025

İngiliz kadınlar bu kez farklı saç, diş ve yüz için değil boy ameliyatları için Türkiye'nin kapısını çalmaya başladı. Eşlerinden ya da sevgililerinden uzun olan kadınlar, çareyi Türkiye'de aradı. Uzun boylu kadınlar bacak kemiklerini kısaltmak için ameliyat masasına yattı. İngiliz kadınların belirli merkezlerde yapılan ameliyatlarla üst bacaklarını 5.5 cm'ye kadar, alt bacaklarını ise 3 cm'ye kadar kısaltabildikleri belirtildi.

PAKET HALİNDE SATILIYOR

2023 yılından bu yana bir klinikte 10 yabancı hastaya bu işlem uygulandı. Hatta bazı klinikler bu ameliyatlarla ilgili paket programlar sundu. Operasyon paketinin içinde klinikte yapılan cerrahi işlemlerin yanı sıra hastalara şehir turları, restoran gezileri ve tekne turları gibi sosyal aktiviteler de bulunuyor.

