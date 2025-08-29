Aksaray'da bir garip olay! Alkollü kadın sürücü polise zor anlar yaşattı | Cezayı şaka sandı sürücüyü "Maganda" diye şikayet etti

Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2025 09:37

Olay, Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde rutin yol kontrolü yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri şüphe üzerine Tiyatro Kavşağı istikametine seyreden 52 EC 450 plakalı otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen Miyase C . (22) isimli sürücünün tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen trafik ekipleri, sürücüye alkol metre ile ölçüm yaptı.

Aksaray'da bir garip olay! Alkollü kadın sürücü polise zor anlar yaşattı (takvim foto arşiv) "BU MAGANDALIK NE YA?" Yapılan kontrolde kadın sürücünün 1.12 promil alkollü olduğu tespit edilirken, kadın sürücü cezai işlemler için araçtan indirildi. Ceza kesileceğini öğrenen Miyase C ., yakalanmadan önce kendisini "Bu şekilde araç kullanamazsın" diye uyaran bir başka sürücüyü polis memuruna şikayet etti. Sürücünün kendisine, "Bu şekilde araba kullanmayın. Ben düzgünce kullanabiliyorum aracımı, siz dikkat edin ben dikkat edeyim hiçbir sorun yaşamayacağız" diyen Miyase C., "Adam bana diyor ki, 'Sen alkollüsün, ben seni şikayet edeceğim. Bu şekilde araç kullanamazsın.' Bu magandalık ne ya, Türkiye'de yaşıyoruz biz" deyip uyaran sürücüyü maganda diye şikayet etti.

Aksaray'da bir garip olay! Alkollü kadın sürücü polise zor anlar yaşattı (takvim foto arşiv)



ŞAKA GİBİ SAVUNMA: "BÜNYEM ZAYIF"



"4-5 saat önce alkol kullandım. 1 tane bira, bünyem zaten zayıf, bir tane birayla bu kadar nasıl çıktı onu da anlamadım. 1.12'yi bilmiyorum yani anlam veremedim" diye konuşan Miyase C., cezai işlemler için geldiği polis otosu başında polis memurlarından ehliyetini istedi. "Benim ehliyetimi verin de bana lazım olur" diyen kadın sürücü, polis memurunun, "Ehliyetinize 6 ay el konuldu" demesi üzerine önce şaka zannedip, "Şaka yapıyorsunuz" dedi.



CEZAYI ŞAKA SANDI ZOR ANLAR YAŞATTI

Gerçek olduğunu anlayınca şoke olan sürücü, "Benim 6 ay ehliyetim gitti mi? Şu an 6 ay benim ehliyetim yok mu? Çok kötü" diye tepki verdi. Ardından ise polis memuruna dediği, "Neyse, 6 ay artık gizli kaçak kullanacağız" sözleriyle de memurları şoke etti. Daha sonra kaldırımda duran bir vatandaşa "3. aya kadar burada mısın?" diye soran kadın sürücü, vatandaşın "Evet" cevabı üzerine, "Beni gezdirir misin?" diye sorması da dikkat çekti.