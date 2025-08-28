SGK vurgunu için bebekleri ölüme terk ettiler: Çeteye 582 yıl hapis istemi

İstanbul’da aralarında doktor, hemşire ve ambulans şoförlerinin de bulunduğu 57 kişilik sağlık çetesi, yeni doğan bebekleri kasıtlı olarak ölüme sürüklemekle suçlanıyor. Liderliğini doktor Fırat Sarı’nın yaptığı iddia edilen çete, SGK’dan haksız kazanç elde etmek için bebekleri özel hastanelere yönlendirip bilinçli şekilde yetersiz ve yanlış tedavi uyguladı. Adli Tıp raporunda bebeklerin açlık ve tıbbi ihmal nedeniyle hayatını kaybettiği vurgulanırken, dava dosyasına otopsi yapılan birçok bebeğin ismi de girdi.

Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2025

İstanbul'da SGK'dan para almak için yeni doğan bebeklerin ölümüne yol açan çete çökertildi. Aralarında hemşire, doktor hatta ambulans şoförünün bile olduğu çetenin liderliğini doktor Fırat Sarı'nın yaptığı iddia edildi. 19'u tutuklu 57 sanığın yargılandığı ve 582 yıl hapis cezasının istendiği çeteye yönelik davaya Adli Tıp raporu da eklendi.

O rapor bebeklerin göz göre göre ölüme terk edildiğini gözler önüne serdi. Buna göre örgüt üyeleri bebekleri çalıştıkları özel hastanelere yönlendirdi. Bebek hastaları bu hastanelerdeki yetersiz ve yanlış tedavi yöntemleri yüzünden kasıtlı olarak öldürdüğü iddia edildi. Çok sayıda bebeğin ise yanlış tedavi nedeniyle kalıcı hastalığa yakalandığı belirtildi. Adli Tıp raporuna göre de bebekler yanlış tedavi ve açlık yüzünden hayatını kaybetti.

ADLI TIP'TA OTOPSİSİ YAPILAN BEBEKLERİN İSİMLERİ İSE ŞUNLAR:

Bebek Süleymanoğlu, bebek Helvacı, bebek Karakoç, bebek R.U.A, bebek Tokluoğlu, bebek Serdarova, bebek Alkari, bebek Opara...

