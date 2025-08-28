İzmir’de işçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı
İzmir Kemalpaşa’da tarım işçilerini taşıyan servis minibüsü ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada ticari araç sürücüsü hayatını kaybederken, 13 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, işçi servis minibüsünün hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 13 kişi de yaralandı. Yaralılara sağlık ekipleri tarafından müdahale yapılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR
Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında İzmir-Ankara Karayolu üzeri Armutlu Yolu üzerinde yaşandı. İzmir yönünden Turgutlu yönüne ilerleyen Mehmet Budak yönetimindeki 49 ABE 666 plakalı servis minibüsü, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Veysi Ekin idaresindeki 44 LS 968 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Veysi Ekin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan minibüs sürücüsü ile araçta bulunan 12 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.
TRAFİK KISA SÜRE AKSADI
Kaza nedeniyle İzmir-Ankara Karayolu'nun Turgutlu-İzmir yönünde trafik bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.