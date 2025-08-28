İzmir’de işçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı

Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2025 11:54

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, işçi servis minibüsünün hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 13 kişi de yaralandı. Yaralılara sağlık ekipleri tarafından müdahale yapılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.