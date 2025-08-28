İstanbul Sultanbeyli’de turistleri taşıyan minibüs TEM Otoyolu’nda kaza yaptı: 9 yaralı

Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2025 09:08

İstanbul Sultaybeyli'de iki minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Kaza, saat 03.00 sıralarında TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkii Ankara istikametinde gerçekleşti. 34 YB 3412 plakalı turist taşıyan minibüs ile aynı yönde ilerleyen 37 AAZ 038 plakalı minibüs çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle bir yolcu bulunduğu yerde sıkıştı. Sıkışan yolcu, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. İki minibüste bulunan toplam 9 kişi yaralandı.

Kazaya karışan minibüslerden biri (AA)

Kazaya karışan minibüslerden biri (DHA)

YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.

Yaralılar ambulanslar eşliğinde hastaneye götürüldü (AA)

KAZA SONRASI ULAŞIM AKSADI

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde iki şerit bir süre trafiğe kapandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.