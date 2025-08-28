İnan Kıraç davasında yeni iddialar: ''Şeker hastası olduğunu bildiği halde İnan Bey'e tatlı veriyordu.''

Ünlü iş insanı İnan Kıraç'ın iptal edilen evliliğiyle ilgili yürütülen soruşturmada, eski eşi Emine Alangoya savcılığa ifade verdi. Alangoya, Kıraç’ın bakımına özen gösterdiğini söylese de, Kıraç’ın aşçısı Metin’in ifadesi dikkat çekti. Aşçı, Alangoya’nın şeker hastası olan İnan Kıraç’a tatlı verdiğini, yalıda yangın çıktığını ve son dönemde garip olaylar yaşandığını öne sürdü.

Ünlü iş adamı İnan Kıraç'ın, eşi Emine Alangoya ile nikahı, kızı İpek Kıraç'ın açtığı dava sonrası mahkeme tarafından iptal edilmişti. Yaşanan gerginlik de İpek Kıraç'ın babasını ziyaret etmesiyle son bulmuştu. Ancak aile içinde hesaplaşma aynı hızla devam ediyor.

İş insanı İnan Kıraç'ın iptal edilen evliliği, kendisine eziyet edildiği ve mirası ile ilgili açılan davada, boşandığı eşi Emine Alangoya ifade verdi. Alangoya savcılık ifadesinde, İnan Kıraç'ın bakımı ve tedavisi için gereken özeni gösterdiğini, seyahatlerin yalıda çıkan yangın nedeniyle zorunlu olarak yapıldığını sözledi.

Alangoya hakkında hazırlanan iddianamede ise İnan Kıraç'ın 7 yıldır aşçılığını yapan Metin'in adlı çalışanın sözleri şok etkisi yarattı: ''Son dönemde İnan Bey'in birçok kez karayolu ile seyahat ettiği doğru. Hatta İnan bey Bodrum'da olduğu sürede yalıda yangın da çıktı. Garip olaylar oluyordu.

Emine Alangoya, şeker hastası olduğunu bildiği halde İnan Bey'e tatlı veriyordu.''

Emine Alangoya, savcıya verdiği ifadede suçlamaları reddetti.

