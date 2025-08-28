Görme engelli Nazalin liseyi birincilikle bitirdi: Üniversite hayalini gerçekleştirdi

Mersin Silifke’de yaşayan 17 yaşındaki Nazalin Selvi, tam görme engelli olmasına rağmen liseyi birincilikle tamamladı. İlkokul mezunu annesinin desteğiyle YKS’ye hazırlanan Nazalin, 389 puan alarak Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’ni kazandı. “Kalpten isteyin, hiçbir engel tanımayın” sözleriyle herkese ilham verdi.

Mersin Silifke'de yaşayan Nazalin Selvi (17), başarısıyla herkese ilham kaynağı oldu. Nazalin, tam görme engeline rağmen liseyi birincilikle tamamladı.

İlkokul mezunu annesi Emine'nin evde kitap okuyup test anlatmasıyla YKS'ye hazırlandı. Sözel alanda 389 puan alıp 12 bin 697'nci sıraya yerleşti. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nü kazanarak ailesini gururlandırdı. "Kalpten isteyin, hiçbir engel tanımayın" diyerek tavsiyede bulundu.

