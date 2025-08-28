Defne Akçakayalıoğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Defne Akçakayalıoğlu neden öldü?

Türk iş dünyasının tanınmış isimlerinden Hasan ve Zeynep Akçakayalıoğlu çiftinin kızları Defne Akçakayalıoğlu, ABD’nin Miami kentinde yaşamını yitirdi. Genç yaşta hayatını kaybeden Defne Akçakayalıoğlu'nun vefatı, ailesi ve yakın çevresinde derin üzüntü yarattı. Gelişmelerin ardından Defne Akçakayalıoğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Defne Akçakayalıoğlu neden öldü? soruları araştırılıyor. İşte genç ismin biyografisine ilişkin detaylar.

(sosyal medya) DEFNE AKÇAKAYALIOĞLU KİMDİR? Defne Akçakayalıoğlu, Chicago Üniversitesi'nde bilişsel bilimler alanında eğitim gördü. Eğitim hayatını başarıyla tamamladıktan sonra kısa süre önce ABD'de Miami'de bulunan Miller Tıp Fakültesi'nde görevine başlamıştı. Defne Akçakayalıoğlu'nun yaşına ve ölüm nedenine ilişkin detaylı bir bilgi bulunmamaktadır.