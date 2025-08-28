Bursa’da dehşet: Eşini defalarca bıçaklayarak katletti

Bursa'da eşiyle parkta tartışan 32 yaşındaki Sevgi Şendilek, çıkan kavga sırasında bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan genç kadın hayatını kaybederken, olay sonrası kaçan eşi Doğan Şendilek kısa sürede yakalandı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşayan Sevgi Şendilek 32 yaşındaydı. Defalarca eşi Doğan Şendilek'in şiddetine maruz kaldı. En son da cani adam tarafından 7 yerinden bıçaklandı. Günlerce hastanede yattı. İyileştikten sonra evi terk edip boşanma davası açtı. Ancak, çocukları nedeniyle bir süre önce barışıp, eşine döndü. Barışmanın ardından çift arasındaki kavgalar devam etti.

Önceki akşam da uyuşturucu aldığı öne sürülen Doğan Yendilek, parktaki eşi Sevgi Şendilek'in yanına gitti. Kendisini aldattığı iddiasıyla tartışmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından yanında getirdiği bıçağı çıkaran Doğan Şendilek, genç kadını defalarca bıçakladı. Saldırgan kaçarken, ihbar üzerine olay yerine giden ekipler talihsiz kadını en yakındaki hastaneye kaldırdı.

Buradan Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen genç kadın, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Sevgi Şendilek'in cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olaydan 2 saat sonra yakalanan Doğan Şendilek, cinayeti, eşinin kendisini aldattığını düşündüğü için işlediğini öne sürdü.

