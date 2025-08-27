Konya’da balkondan giren şüpheli Hatice Kar’ı bıçakladı

Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2025

Konya'da kimliği belirlenemeyen şüpheli, bir evin balkonuna tırmandı. Kapıyı açtı. 37 yaşındaki Hatice Kar'ı bıçaklayıp kaçtı. Hastaneye kaldırılan genç kadın, tedavi altına alındı. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Kar'ın şüpheliyi tanımadığı ancak aynı kişiyi gündüz de gördüğünü söylediği öğrenildi.

