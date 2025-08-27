İkiz kardeşler Naz ve Deniz Akdeniz YKS’de derece yaparak Çapa Tıp Fakültesi’ni kazandı

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hürol Akdeniz ve öğretmen eşi Aylin Akdeniz’in ikiz çocukları, Bursa’daki fen lisesini dereceyle bitirip YKS’de başarı sıralamasında binlerce öğrenciyi geride bıraktı. Naz ve Deniz, babalarının mezun olduğu İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’nde eğitim görecek.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2025

Paylaş





ABONE OL

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hürol Akdeniz ile öğretmen Aylin Akdeniz'in, Bursa'daki özel bir fen lisesini dereceyle bitiren ikizleri Naz ve Deniz Akdeniz, YKS sınavında da dereceye girdi.

Naz Akdeniz başarı sıralamasında 3 bin 311, Deniz Akdeniz de 3 bin 713'üncü oldu. İkizler, babalarının mezun olduğu, uzmanlığını yaptığı ve ilk tercihleri olan İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'ne girmeye hak kazandı. Op. Dr. Hürol Akdeniz, "Çocuklarımın aynı yolda ilerlemesi benim için ayrıca çok daha anlamlı." ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN