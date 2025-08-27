Aydın'da can pazarı | Otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı: 11 yaralı (İHA)

KAZA SIRASINDA MİNİBÜSTE BULUNAN BİR YOLCUNUN KULAĞI KOPTU

Öte yandan, kaza sırasında minibüste bulunan bir yolcunun kulağı koptu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı hastaneye kaldırıldı.