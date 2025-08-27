Aydın’da can pazarı | Otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı: 11 yaralı

takvim-logo

Aydın'ın Efeler ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Otomobille yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı. Yaralılardan 1’inin kazada kopan kulağını minibüste bulan polis ekipleri, hastaneye götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Korkunç kaza, saat 21.30 sıralarında, Fatih Mahallesi Çine Caddesi üzerinde meydana geldi.

Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 09 ARZ 849 plakalı otomobil ile 09 M 0094 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı.

11 KİŞİ YARALANDI
Savrulan otomobil kaldırıma çıkarken, yolcu minibüsü ise bir evin bahçe duvarına çarptı.

Kazada, 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı.

KAZA SIRASINDA MİNİBÜSTE BULUNAN BİR YOLCUNUN KULAĞI KOPTU
Öte yandan, kaza sırasında minibüste bulunan bir yolcunun kulağı koptu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı hastaneye kaldırıldı.

Araçlarda inceleme yaparken kopan kulağı bulan polis ekipleri ise, uzvu yaralının bulunduğu hastaneye götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

