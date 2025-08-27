Antalya'da vahşet: Eşini katletti

Aısylu Akhmetshina adlı kadın Türk kocasını bıçakladı. Talihsiz adam hastaneye gitmek yerine ağabeyinin kapısını çaldı. Ancak 3 gün sonra hayatını kaybetti...

27 Ağustos 2025

Korkunç olay Antalya'da meydana geldi. Rus uyruklu Aısylu Akhmetshina, eşi Osman Karayel ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine talihsiz adamı bıçaklayıp kaçtı. Karayel yaraları hafife aldı. Hastaneye gitmek yerine ağabeyi Ali Karayel'in kaldığı pansiyona gitti. Ancak 3 gün sonra hayatını kaybetti. Karayel'in karın bölgesinde, birkaç günlük olduğu değerlendirilen 3 santimlik kesi yarası olduğu belirlendi.

Osman Karayel'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Aısylu Akhmetshina ise kaldığı evde gözaltına alınıp tutuklandı. Aısylu Akhmetshina ifadesinde, Osman Karayel ile boşanma aşamasında olduklarını belirtti. "Senelerdir beni darbediyordu. O gün geldiğinde de tartıştık. Ben de elimde olan bıçakla kendimi savunmak isterken ona geldi. Bilinçli ve isteyerek yapmadığım bir şey." ifadelerini kullandı. Rus kadın tutuklandı...

Rus uyruklu Aısylu Akhmetshina'nın kaçma hazırlığında olduğu ve hatta saç rengini değiştirip sarıya boyadığı anlaşıldı.

