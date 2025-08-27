30 Ağustos market çalışma saatleri: 30 Ağustos A101, BİM, ŞOK, Tarım Kredi saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?

Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2025 12:23

30 Ağustos Zafer Bayramı 'nda market alışverişi yapacaklar için açılış ve kapanış saatleri birçok kişi tarafından araştırılıyor. Özellikle A101, BİM, ŞOK ve Tarım Kredi gibi yaygın zincir marketlerdeki çalışma saatleri, bayramda değişiklik gösterebiliyor. İşte 30 Ağustos'ta marketlerin açılış ve kapanış saatlerine dair detaylar.

(Kaynak: AA)

30 AĞUSTOS MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle kamu kurumları faaliyetlerine ara verecek. Ancak BİM, A101, ŞOK gibi zincir marketler, bayram günü de hizmet vermeye devam edecek.

Resmi tatil günleri olan 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim gibi günlerde marketler açık kalıyor. Öte yandan, Kurban ve Ramazan Bayramı'nın ilk günü genellikle marketler kapalı oluyor.