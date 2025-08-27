30 Ağustos market çalışma saatleri: 30 Ağustos A101, BİM, ŞOK, Tarım Kredi saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?
30 Ağustos Zafer Bayramı’nda vatandaşlar marketlerin çalışma saatlerini merak ediyor. Resmi tatil günü alışveriş planı yapanlar için A101, BİM, ŞOK ve Tarım Kredi marketlerinin açılış ve kapanış saatleri büyük önem taşıyor. Peki 30 Ağustos’ta marketler kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? İşte çalışma saatleri…
30 AĞUSTOS MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ
30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle kamu kurumları faaliyetlerine ara verecek. Ancak BİM, A101, ŞOK gibi zincir marketler, bayram günü de hizmet vermeye devam edecek.
Resmi tatil günleri olan 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim gibi günlerde marketler açık kalıyor. Öte yandan, Kurban ve Ramazan Bayramı'nın ilk günü genellikle marketler kapalı oluyor.
İşte BİM, A101 ve ŞOK'un 30 Ağustos, özel açılış ve kapanış saatleri:
ŞOK Market: Sabah 09.00'da açılacak ve akşam 21.00'da kapanacak.
A101 Market: Yurt genelinde sabah 09.30'da açılıp akşam 21.30'da hizmetini sonlandıracak.
BİM Market: Öğle tatili olmadan sabah 09.00'da açılacak ve akşam 21.00'da kapanacak.
(Marketlerin güncel çalışma saatlerine resmi web sitelerinden ulaşabilirsiniz.)