Sayısal Loto’da büyük ikramiye devretti: On Numara’da 4 kişi kazandı

Sayısal Loto’da 6 ve 5+1 bilen çıkmayınca büyük ikramiye 122 milyon 975 bin liraya yükseldi. On Numara’da ise 10 bilen 4 kişi 446 bin liranın sahibi oldu.

Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2025

Sayısal Loto'da 6 ve 5+1 (JOKER) bilen çıkmayınca 122 milyon 975 bin 714 lira devretti. 5 bilenler 995 bin 722 lira, 4 bilenler 9 bin 305 lira, 3 bilenler 719 lira, 2 bilenler 69 lira 85 kuruş alacak.

4 KİŞİYE 446 BİN TL

On Numara'da 10 bilen 4 kişi, 446 bin 475 lira kazandı. 9 bilenler 8 bin 869 lira, 8 bilenler bin 80 lira, 7 bilenler 207 lira, 6 bilenler 37 lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 36 lira alacak.

