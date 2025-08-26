Kübalı gelin halaylarla Samandağlı oldu

Afrika’da başlayan aşklarını Hatay’ın Samandağ ilçesinde geleneksel Arap usulü düğünle taçlandıran Cem ve Claudia çifti, renkli anlara imza attı. Kübalı gelin Claudia, yöresel müzikler eşliğinde halay çekerek davetlilerin gönlünü fethetti.

Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2025

Aşkları Afrika kıtasında başlayan Hataylı Cem Gül ve Kübalı Claudia, mutluluklarını Hatay'ın Samandağ ilçesinde, geleneksel Arap usulü bir düğünle taçlandırdı. Güney Amerika'dan gelerek Hatay'a gelin olan Claudia, düğünde halay çekip dans ederek yöreye anında uyum sağladı ve renkli görüntüler oluşturdu.

Kübalı gelin Claudia, enerjisi ve mutluluğuyla herkesi kendine hayran bıraktı. Yöresel müzikler eşliğinde halay çeken ve dans eden Claudia, hem eşinin ailesinin hem de davetlilerin gönlünü fethetti.

Damat Gururla Anlattı: "Eşim Kübalı ama bizden daha Samandağlı oldu." dedi.

