Diyarbakır’da 17 gün sonra ölü ilan edilen bebeğin cenazesi başkasına ait çıktı

Bismil’de erken doğan oğlunun ölüm haberini alan Fatma Aslan, yıllar sonra yapılan DNA testiyle cenazenin kendi çocuğuna ait olmadığını öğrendi. Aile, gerçek oğullarına ulaşmak için hukuki mücadele sürdürüyor.

Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2025

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yaşayan Fatma Aslan, 2008 yılında evinde erken doğum yaptı. Fatma Aslan, 7 aylık doğan bebeğini önce Bismil Devlet Hastanesi'ne, ardından Diyarbakır'daki Dağkapı Çocuk Hastanesi'ne götürdü. 'Muhammed Furkan' ismini verdikleri bebek burada kuvöze alındı. 17 gün süren tedavi sürecinde bebeği hiç göremeyen aile, hastane yetkilileri tarafından ölüm haberinin verilmesi üzerine cenazeyi teslim aldı.

Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığı'na defnetti. Ancak yıllar içinde çocuklarının yaşadığına dair şüpheleri artan aile, savcılığa başvurarak mezarın açılmasını talep etti. 3 yıl önce başlatılan soruşturma kapsamında yapılan fethi kabir işleminin ardından geçen yıl haziran ayında Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA testinde, cenazenin Fatma Aslan ile genetik bağının bulunmadığı belirlendi. Şu an 2 çocukları daha bulunan aile sorumlularla ilgili hukuki mücadelesini sürdürüyor.

'OĞLUMUN YAŞADIĞINI HEP HİSSETTİM'

Anne Fatma Aslan, "Bebeğimin ölüm haberine hiçbir zaman inanmadım. Oğlumun mutlu olmadığını hissediyorum. Belki, zengin bir aileye verildi ama huzurlu değil. 3 yıldır çok yorulduk, artık oğlumuza kavuşmak istiyoruz. Artık karışıklık mı oldu, başkasına mı satıldı? Hiç göstermediler, süt istemediler. Son defa ben gittim hastane kapısına 1 saate yakın ben bekledim. Yalvardım, ben içeri gireyim. 5 dakika dedim, 5 dakika dedim oğlumu ben tek görüp çıkayım. İzin vermediler." açıklamasında bulundu.

Baba Ercan Aslan, "Cenazeyi kutuyla verdiler. Şüphelendik, savcılığa başvurduk. Yetkililerden çocuğumuza ulaşmak için yardım bekliyoruz." dedi.

