Daikin akıllı klimalar serinliği size özel tanımlıyor

Sıcak yaz günlerinde serinlemek artık sadece bir lüks değil; sağlıklı, akıllı ve sürdürülebilir bir deneyim. Daikin klimalar, ileri teknolojileri sayesinde hem iç hava kalitesini artırıyor hem de kullanıcıların yaşam alanlarında maksimum konfor sunuyor. Akıllı özellikleriyle Daikin klimalar, serinliği sizin için yeniden tanımlıyor.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2025 17:13

Paylaş





ABONE OL

Yaz aylarında serinlemek, artık yalnızca ortam sıcaklığını düşürmek anlamına gelmiyor. Konfor, sağlık, enerji tasarrufu ve kullanıcı dostu teknolojiler de en az serinlik kadar önem kazanıyor. 100 yılı aşkın süredir iklimlendirme sektörünün öncü markası Daikin, geliştirdiği akıllı klima çözümleriyle, yaz ayları için konforlu ve sağlıklı serinlik sunuyor.

AKILLI TEKNOLOJİLERLE GELEN KONFOR

Daikin klimalar, klasik serinletmenin ötesine geçerek kullanıcılarına kişiselleştirilmiş bir iklimlendirme deneyimi sunuyor. Daikin klima modellerinde bulunan akıllı göz teknolojisi sayesinde bulunduğunuz odayı analiz eden sistem, hava akışını doğrudan üzerinize yönlendirmek yerine ortama homojen şekilde dağıtıyor. Böylece, kullanıcıların soğuk havaya direkt maruz kalması engelleniyor ve daha sağlıklı bir kullanım sağlanıyor.

Üç boyutlu (3D) hava akışı özelliği, havayı dikey ve yatay olarak yönlendirerek büyük alanların her köşesine eşit sıcaklık dağılımı sunuyor. Çift kanatlar, ısıtma sırasında havayı yere, soğutma sırasında ise tavana yönlendirir. Bu durum odada homojen sıcaklıkta mükemmel konfor sağlar. Ayrıca Daikin klimalar inverter teknolojisiyle donatılmış durumda. Bu sayede cihazın kapasitesini ortama göre otomatik olarak ayarlayan klimalar hem enerji verimliliğini artırıyor hem de daha sabit ve dengeli bir iç ortam sıcaklığı sağlıyor.

SADECE SERİN DEĞİL, AYNI ZAMANDA SAĞLIKLI HAVA

Daikin, serinlik kadar temiz havaya da önem veriyor. Bu kapsamda geliştirdiği patentli Flash Streamer teknolojisi, yüksek hızlı elektronlar yardımıyla küf ve alerjenleri parçalıyor, rahatsız edici kokuları gidererek daha iyi ve temiz bir hava sağlıyor. Böylece ortam havası yalnızca serin değil, aynı zamanda sağlıklı bir şekilde yenilenmiş oluyor.

Ek olarak Shira Plus gibi bazı Daikin klima modellerinde bulunan titanyum apatit ve gümüş alerjen giderici filtreler, havadaki toz, polen ve istenmeyen kokuları hapsederek iç ortam hava kalitesini en üst seviyeye taşıyor. Özellikle çocuklu aileler, evcil hayvan sahipleri ve alerjik bünyeye sahip kullanıcılar için bu teknoloji, yaz mevsimini daha konforlu ve güvenli hale getiriyor.

DAİKİN KLİMALARLA ÜST DÜZEY KONFOR

Daikin klimalar, yalnızca sunduğu konforla değil, aynı zamanda sessizliğiyle de dikkat çekiyor. 19 dBA'ya kadar düşen ses seviyesiyle çalışan modeller, gece boyunca kesintisiz ve rahatsız etmeyen bir iklimlendirme sunuyor. Bu sessizlik, kullanıcıların gün boyu ferahlamasını sağlarken, gece boyunca da huzurlu bir uyku deneyimi yaşatıyor. Ayrıca Daikin'in geniş ürün gamındaki split klima modellerinin tamamı (Ururu Sarara modelinde opsiyoneldir) Wi-Fi bağlantısı ile Onecta uygulaması sayesinde akıllı telefon veya tablet üzerinden kolayca yönetilebiliyor.Daikin, serinliğin geleceğini bugünden kullanıcılarına sunuyor.

DAİKİN'DEN SPLİT KLİMALARDA 6 YIL GÜVENCE

Daikin, kullanıcılarını sevindirecek yeni garanti kampanyasıyla split klimalarını 6 yıl güvenceye alıyor. Siesta Sensira hariç tüm Daikin markalı duvar tipi ve yer tipi split klima iç ve dış üniteleri, 1 Nisan 2026 tarihine kadar montajı yapılan cihazlarda 6 yıl garanti kapsamına alınıyor. Hafif ticari split klima modellerinde ise 3 yıl garanti geçerliliği sürüyor. Bu kampanya, Daikin'in ürün kalitesine, teknolojik altyapısına ve mühendislik gücüne duyduğu güvenin güçlü bir yansıması olarak dikkat çekiyor.

DAIKIN TÜRKİYE HAKKINDA

Türkiye'de 1978 yılından beri distribütörler vasıtasıyla 47 yıldır faaliyetlerini sürdüren Daikin, Temmuz 2011'de Airfel'i satın alarak Türkiye iklimlendirme sektörünün iddialı bir yatırımcısı oldu. Daikin Türkiye bugün ısıtma, soğutma ve havalandırma alanında Türkiye'nin en geniş ürün gamına sahip şirketidir. Daikin Türkiye çatısı altında bulunan Daikin ve Airfel markalarının iklimlendirme sektörüne yönelik kombi, klima üniteleri, fancoil, klima santralleri vb. farklı ihtiyaçlara uygun son teknoloji ile üretilmiş ürünleri bulunmaktadır. Merkez ofisi İstanbul'da bulunan Daikin Türkiye, Sakarya'da 163 bin metrekare alan üzerine kurulu olan üretim tesisinde çatısı altında bulunan Daikin ve Airfel markalarının kombi, klima üniteleri, fancoil, klima santralleri vb. farklı ihtiyaçlara uygun ürünleri son teknolojiyle üretmektedir. 4 bölge müdürlüğü, 2 bin çalışanı, 16 kadın girişimci Sakura bayi, 2 bin 314 satış noktası ve 500'ün üzerindeki yetkili servisiyle Türkiye'nin geniş bir coğrafyasına hizmet verebilmektedir. Ayrıca Avrupa'nın ilk iklimlendirme deneyim merkezi olan 'İklimlendirme Teknolojileri Deneyim Merkezi'ni sektörüne kazandırmıştır. İstanbul'da bulunan Daikin Akademi ise eğitimin gücünü paydaşların kişisel gelişim, mesleki deneyim ve iş yapma kalitesine yansıtmak için çalışmaktadır. Türkiye'nin yanı sıra Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'nın da Ar-Ge, üretim ve lojistik üssü olarak konumlanan Daikin Türkiye, CIS ülkelerinden kendisine bağlı olan Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Ermenistan, Tacikistan ve Gürcistan'ın sorumluluğu ile Kuzey Irak, Moğolistan ve KKTC pazarlarının sorumluluğunu da üstlenmiştir.

Split Klima Üretim Hattı / Hendek Sakarya

Daikin Türkiye Split Klima Üretim Hattı'nda üretilen klimalar, yüzde 100 yüksek basınç, fonksiyon, performans, elektrik güvenlik ve ses testlerinden geçmektedir. Üretimdeki test proseslerinden kullanılan robot uygulamaları ve özellikle kritik noktalardaki bakır boru birleşim kaynak işlemlerinde kullanılan kaynak robotları ile el değmeden üretim gerçekleştirilmektedir.

Klima Santrali Üretim Hattı / Hendek Sakarya

Türkiye'nin en modern klima santrali üretim hattına sahip olan üretim tesisinde Ar-Ge çalışmalarına gösterilen önemle konfor ve hijyenik tip klima santralleri, hijyenik paket tip klima santrali, hücreli aspiratör, havuz nem alma santrali, mutfak aspiratörü, sığınak havalandırma cihazı ve ısı geri kazanım cihazı üretimi gerçekleşmektedir. Yurt içinde, yurt dışında çok sayıda prestijli otel, hastane, ilaç fabrikası, AVM, kongre merkezi ve ofis projesinde merkezi havalandırma sistemlerimiz tercih edilmektedir.

Fancoil Üretim Hattı / Hendek Sakarya

2009 yılında başlayan tasarım ve belgelendirme faaliyetleri sonunda, Hendek Sakarya'da bulunan üretim tesisinde üretilen fancoil cihazlar,düşük ses seviyesi ve yüksek verimleriyle yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda otel ve iş merkezinde tercih edilmektedir. Daikin Türkiye, Sakarya Hendek Üretim Tesisi'nde tüm fancoil ürün gamını üretmekte olup, Daikin Grubu içerisinde bu ürün grubunun Avrupa'daki tek üreticisi konumundadır.

Kombi Üretim Hattı / Hendek Sakarya

Ar-Ge çalışmalarına gösterilen önemle üretim yapan fabrikada uzman ekip tarafından tasarlanmış kombilerimiz, sektörün en kaliteli bileşenleri kullanılarak, yüzde 100 güvenlik, fonksiyon, sızdırmazlık ve basınç dayanımı testlerinden geçerek, robotlar ile yapılan yüzde 100 görsel kontrol sistemleri ile üretilmektedir. CE belgelendirmeleri, Avrupa'nın akredite laboratuvarları tarafından yapılmaktadır.

VRV Üretim Hattı/ Hendek Sakarya

2022 yılında faaliyete geçen VRV Üretim Hattı, Belçika'dan sonra bu alanda üretim yapan Daikin global üretim tesisleri içinde Avrupa'nın ikinci büyük VRV üreticisidir. Japon teknolojisiyle üretilen VRV dış üniteler, iklimlendirme sistemlerinde en yüksek sezonsal verimliliğe sahip olan ürünler olarak kabul görmektedir. VRV dış ünite üretim hattında, atık baca gazlarını ısıtma için yeniden kullanan çevreci ve son teknoloji boya tesisi için yatırım yapılmıştır. Otomatik transfer sistemleri ile minimum insan gücü kullanılarak yüksek ürün kalitesi ve U-şekil üretim akış tasarımı ile yüksek üretkenlik sağlanmıştır. Maksimum ürün güvenilirliği için proseslerde hata önleme sistemleri ve otomatik test prosesleri entegre olarak kurgulanmıştır. Üretimde MES (üretim yönetim sistemi) kullanımı ile maksimum izlenebilirlik sağlanmıştır. Üretim hattında Daikin Japonya Üretim Mühendisliği tarafından tasarlanan 4m model modül konveyörler kullanılmıştır. Dünya genelinde üretim yapan fabrikaların standardizasyonu için tasarlanan bu model, Daikin Türkiye fabrikasında da kurulmuştur. Bu tasarım ile hem ilk yatırım hem de bakım maliyetleri iyileştirilmiştir. Alüminyum profiller kullanılarak ağırlık azaltılmıştır.

DAIKIN AVRUPA HAKKINDA

Daikin Europe N.V., Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da ısıtma, soğutma, havalandırma, hava temizleme ve endüstriyel soğutma (HVAC-R) teknolojisinin lider bir üreticisidir. Daikin konut, ticari ve endüstriyel amaçlar için geniş bir ekipman portföyü ve bakım hizmetlerinin yanı sıra anahtar teslim çözümler tasarlar, üretir ve müşterilerine sunar. Daikin Europe N.V. 59'dan fazla iş ortaklığında 13 bin 800'ün üzerinde çalışana sahiptir. Belçika, Çek Cumhuriyeti, Almanya, İtalya, İspanya, Avusturya, Birleşik Krallık, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan Krallığı'nda bulunan 16 üretim tesisi bulunmaktadır. Genel merkezi 50 yılı aşkın bir süredir Ostend'de (Belçika) bulunan Daikin Europe N.V. grubu, küresel Daikin Industries grubunun bir yan kuruluşudur.

DAIKIN JAPONYA HAKKINDA

Japonya'nın Osaka şehrinde 1924 yılında kurulan, 101 yıllık geçmişe sahip Daikin Industries (DIL), 104 binden fazla çalışanıyla ısı pompası, iklimlendirme ve hava filtreleme teknolojisinde dünya çapında bir liderdir. Bugün 170'den fazla ülkede faaliyet gösteren şirket, ısıtma, havalandırma, iklimlendirme ve soğutma ekipmanlarının yanı sıra kompresör ve soğutucu akışkanları da kendi bünyesinde geliştiren ve üreten dünyadaki tek üreticidir. Konut, ticari ve endüstriyel iklimlendirme uygulamaları için müşterilerinin değişen ihtiyaçlarını gözeten Daikin, tüm dünyada ürün geliştirme alanındaki öncü yaklaşımları ve entegre çözümlerinin rakipsiz kalitesi ve kullanışlılığı ile tanınmaktadır. Daikin, teknoloji araştırmaları ve fikri mülkiyet patentlerindeki liderliğiyle tanınan Clarivate (İngiltere) ve LexisNexis (ABD) tarafından dünyanın en yenilikçi 100 şirketinden biri seçilmiştir. Daikin, 2024 mali yılı (1 Nisan 2024 – 31 Mart 2025) için 28.9 milyar Euro'luk rekor bir ciro sonucu bildirmiştir.

Yasal Uyarı: Bu İçerikten Turkuvaz Medya Sorumlu Değildir