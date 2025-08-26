Adana'da düğünde tartışma silahlı saldırıya dönüştü: 1 ölü

Sarıçam'da alkol sonrası çıkan tartışmada Erkan U., av tüfeğiyle rastgele ateş açtı. Saçmalar, Eşenur Adamhasan'ın sırtına isabet ederek yaşamını yitirmesine neden oldu. Zanlılardan 3’ü gözaltında, saldırgan kaçıyor.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2025

Paylaş





ABONE OL

Adana Sarıçam'da iddiaya göre; Mehmet Şensoy ve Eşenur Adamhasan'ın düğününe gelen İslam Ç., alkol aldıktan sonra tişörtünü çıkartıp atletle oturmaya başladı. Bu durum üzerine düğünde bulunan erkekler "Burası düğün yeri, kadınlar çocuklar var" diyerek İslam Ç.'yi uyardı.

Bunun üzerine İslam Ç. ile beraberindeki Erkan U. ve iki kişi düğün sahipleriyle tartışmaya başladı. Erkan U. av tüfeği ile düğün evine rastgele ateş açtı. Silah sesleri üzerine Eşe Adamhasan oturduğu müstakil evin içerisine girdi. Erkan U. kapıya ateş etti.

Saçma parçaları Adamhasan'ın sırtına isabet Eşenur Adamhasan, olay yerinde hayatını kaybetti. 3 şüpheli gözaltına alınırken, 1 kişinin ölümüne neden olan Erkan U. her yerde aranıyor. Hayatını kaybeden Eşe Adamhasan'ın damadı Ali Adamhasan, "En mutlu günümüzü kana buladılar." dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN