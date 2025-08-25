İstanbul’da aile faciası! Tartıştığı annesini silahla vurarak öldürdü

Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2025 07:06

Olay, saat 00.00 sıralarında Yunusemre Mahallesi 1385 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın 5'nci katındaki dairede oturan Çiğdem Kınay, henüz bilinmeyen bir nedenle oğlu Azad Kınay ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Azat Kınay, annesine silahla ateş etti. Anne Çiğdem Kınay kanlar içinde yere yığılırken, oğlu ise evden kaçtı. Bina Sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.