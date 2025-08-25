İstanbul Sultanbeyli'de çökme riski: Bina tahliye edildi, teknik inceleme sürüyor
Sultanbeyli'de duvarlarından ses geldiği bildirilen 3 katlı bina, tedbir amaçlı olarak boşaltıldı. Ekipler çevrede güvenlik önlemleri alırken, yapının geleceğine teknik rapor sonrası karar verilecek.
Marmara'da hissedilen depremler sonrası sallandığı ileri sürülen bina, güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.
BİNADAN SES GELİYOR İDDİASI
İstanbul Sultanbeyli Fatih Mahallesi Çetin Sokak'taki binada oturanlar, yapının zaman zaman sallandığını ve duvarlarından ses geldiğini yetkililere söyledi.
SOKAK TRAFİĞE KAPATILDI
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Görevliler, bina sakinlerini tahliye etti. Polis ekipleri, boşaltılan binanın bulunduğu sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı.