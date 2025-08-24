Digor Aşireti’nin düğününde gelin ve damada 20 milyon TL para ve 5 kilogram altın takıldı

Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2025 11:59

Kars'ın Digor Aşireti'ne bağlı Ağlamaz ailesinden Vahap Ağlamaz'ın kardeşi Tahir Ağlamaz ve Aslı Demir çifti Gebze'de bir kapalı pazar yerinde yapılan düğünle dünya evine girdi. 5000'den fazla kişinin katıldığı düğünde, metrelerce uzayan halay zincirinin ardından aşiret geleneklerine uygun olarak takı masası da kuruldu.