Digor Aşireti'nin düğününde gelin ve damada 20 milyon TL para ve 5 kilogram altın takıldı
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde gerçekleşen aşiret düğününde, gelin ve damada 19 milyon 800 bin lira nakit ve 5 kilo altın takıldı. Paralar iki büyük boy valize sığdırmakta zorlanıldı. 5000’den fazla kişi katıldı.
Kars'ın Digor Aşireti'ne bağlı Ağlamaz ailesinden Vahap Ağlamaz'ın kardeşi Tahir Ağlamaz ve Aslı Demir çifti Gebze'de bir kapalı pazar yerinde yapılan düğünle dünya evine girdi. 5000'den fazla kişinin katıldığı düğünde, metrelerce uzayan halay zincirinin ardından aşiret geleneklerine uygun olarak takı masası da kuruldu.
Takı takmak için davetlilerin birbiriyle yarıştığı düğünde takılan para ve altınlar, 'toy babaları' adı verilen 15 kişiden fazla aile büyüğünün oturduğu masada sayıldı.
Paralar iki büyük boy valize sığdırmakta zorlanıldı. 5000'den fazla kişi katıldı. Düğüne aşiret liderlerinden milletvekillerine, STK ve dernek başkanlarından iş insanlarına kadar binlerce kişi katılım sağladı. Davetliler arasında AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ve CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler gibi isimler de yer aldı.