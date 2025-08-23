Japon fenomen Yoshi Enomoto’nun Türkiye’den ayrılacağı iddiası dezenformasyon çıktı

Yüksek lisans için 7 yıl önce İstanbul’a gelen Yoshi Enomoto’nun oturum izni verilmediği için ülkesine döneceği yönündeki iddia, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı. Merkezi, çalışma izniyle kalmasında hiçbir engel olmadığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2025

Japon sosyal medya fenomeni Yoshi Enomoto, 7 yıl önce yüksek lisans eğitimi için İstanbul'a geldi. Enomoto oturum izni verilmediği için ülkesine geri döneceğini duyurdu.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ise söz konusu iddiayı yalanladı. Dezenformasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: "Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milleti misafirperverliğiyle tanınmakta. Çalışma izniyle ülkemizde kalmasında hiçbir engel bulunmamaktadır."

