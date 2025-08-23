Güneydoğu Anadolu kavruluyor! Termometreler Şanlıurfa'da 55 Diyarbakır 48 dereceyi ölçtü

Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgası hayatı olumsuz etkiliyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Şanlıurfa'da termometreler 55 dereceyi gösterdi. Diyarbakır'da ise hava sıcaklığı 48 derece olarak ölçüldü.

Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2025 16:11

Türkiye'de sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü kentlerden biri olan Şanlıurfa'da termometreler 55 dereceyi gösterdi. Kentte etkisini sürdüren kavurucu sıcaklar, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.



Atatürk Bulvarı'nda bulunan termometre 55 dereceyi gösterirken, vatandaşlar Balıklıgöl Yerleşkesi ile parklarda ve ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı.

Diyarbakır'da termometreler 48 dereceyi gösterirken, dışarı çıkan yetişkinler tarihi camilere, çocuklar ise süs havuzlarına akın etti



Diyarbakır'da termometreler 48 dereceyi gösterdi. Sokağa çıkan yetişkinler tarihi camilere girerken, çocuklar ise süs havuzlarında serinlemeyi tercih etti.



Kentte termometreler 48 dereceyi gösterirken, birçok kişi evlerinden çıkmadı. Cadde ve sokakların çoğunlukla boş kaldığı kentte, dışarı çıkanlar ise serinlemek için farklı yollar aradı.







Birçok kişi park ve bahçelere giderken, bazıları da sıcaktan korunmak için Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'ye girdi. Çocuklar ise yine aynı ilçede bulunan tarihi Anzele Parkı'ndaki süs havuzunu tercih etti.



Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bölgede hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.



