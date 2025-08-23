Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2025 11:16

Antalya'da pastanede dehşet! Oda başkanı iki kişiyi öldürüp intihar etti (takvim foto arşiv) "BİZİ SEN AYIRDIN" Ayrılığın ardından Hasan Fırat , iddiaya göre işyeri sahibi Kerim Üre'ye "Bizi sen ayırdın" suçlamasında bulunarak, sürekli pastaneye gitti. Tacizlerine devam eden Hasan Fırat, Kerim Üre'nin işyeriyle ilgili zabıta ve SGK'ya şikayetlerde bulundu.

Antalya'da pastanede dehşet! Oda başkanı iki kişiyi öldürüp intihar etti (takvim foto arşiv)



3 AY ÖNCE DE KERİM ÜRE'Yİ BIÇAKLAMIŞ



Sık sık pastaneye giden ve eski nişanlısı Elif Kılıç ve iş yeri sahibiyle tartışan Hasan Fırat, 3 ay önce de Kerim Üre'yi bıçakladı. Dün gece pastaneye giden Hasan Fırat ile ayrıldığı Elif Kılıç'la konuşmaya başladı. Bu sırada pastanesine gelen Kerim Üre, Elif Kılıç ile Hasan Fırat'ın masada oturup, konuştuklarını gördü. Hasan Fırat ile Kerim Üre arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kerim Üre, üzerinde bulunan silahını çekti.