Antalya'da pastanede dehşet! Oda başkanı iki kişiyi öldürüp intihar etti
Antalya Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre (54) iş yerinde çıkan tartışma sonucunda dehşet saçtı. Üre yanında çalışan Elif Kılıç (32) ile kadını ziyarete gelen arkadaşı Hasan Fırat’a (35) tabancayla ateş açtı. Kılıç olay yerinde ve Fırat ise hastanede hayatını kaybetti. Üre ise olay yerinden ayrıldıktan sonra otomobilinde tabanca ile kendisini başından vurarak yaşamına son verdi.
Tüyler ürperten olay olay, saat 23.00 sıralarında Kepez ilçesi Yeni Mahalle 2428 Sokak üzerinde bulunan pastanede meydana geldi. Antalya Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre'nin yanında çalışan Elif Kılıç, kahvehanede çalışan nişanlısı Hasan Fırat'tan bir yıl önce ayrıldı.
"BİZİ SEN AYIRDIN"
Ayrılığın ardından Hasan Fırat, iddiaya göre işyeri sahibi Kerim Üre'ye "Bizi sen ayırdın" suçlamasında bulunarak, sürekli pastaneye gitti. Tacizlerine devam eden Hasan Fırat, Kerim Üre'nin işyeriyle ilgili zabıta ve SGK'ya şikayetlerde bulundu.
3 AY ÖNCE DE KERİM ÜRE'Yİ BIÇAKLAMIŞ
Sık sık pastaneye giden ve eski nişanlısı Elif Kılıç ve iş yeri sahibiyle tartışan Hasan Fırat, 3 ay önce de Kerim Üre'yi bıçakladı. Dün gece pastaneye giden Hasan Fırat ile ayrıldığı Elif Kılıç'la konuşmaya başladı. Bu sırada pastanesine gelen Kerim Üre, Elif Kılıç ile Hasan Fırat'ın masada oturup, konuştuklarını gördü. Hasan Fırat ile Kerim Üre arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kerim Üre, üzerinde bulunan silahını çekti.