Adana’da iki farklı silahlı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti

Seyhan ilçesinde çıkan tartışmada Mehmet Aldanma öldürülürken, Yüreğir’de sokakta açılan ateşte Muhammet Kaçar yaşamını yitirdi. Polis, olayla bağlantılı 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2025

Paylaş





ABONE OL

Adana Seyhan'da Mehmet Aldanma ile Ö.A. bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Ö.A., tabancayla Mehmet Aldanma'yı hayattan kopardı. Dehşetin diğer adresi Yüreğir ilçesiydi. Muhammet Kaçar, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin sokakta tabancayla ateş açması sonucu vurularak hayatını kaybetti. Polis, olay yerinden kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN