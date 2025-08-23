Adana ve Muğla’da trafik kazalarında iki çocuk hayatını kaybetti

Adana’da telefona bakarken otomobilin çarptığı genç kız, 5 ay süren yaşam savaşını kaybetti. Muğla’da ise aracın altında kalan çocuk, 10 günlük tedavinin ardından yaşamını yitirdi.

Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2025

Yürek burkan olay, ilk olay Adana'da yaşandı. İddiaya göre, Erguvan Caddesi'nde elindeki telefona bakarak yolun karşısına geçmeye çalışan Sevinç Soydaş'a (26) sürücü Ali Yahya Ç.'nin kullandığı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Soydaş ağır yaralanırken, kaza anları saniye saniye görüntülendi. Hastaneye kaldırılan genç kadın, olaydan 5 ay sonra tedavi gördüğü hastanede önceki gece hayatını kaybetti. Soydaş'ın cenazesi ailesi tarafından alınıp toprağa verildi.

Arda Dirmili (Takvim.com.tr)

10 GÜN DAYANABİLDİ'

Diğer acı olay, Muğla Fethiye'de yaşandı. Osman Köse yönetimindeki otomobil ile M.T.'nin kullandığı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile Köse'nin yanında bulunan Arda Dirmilli, yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Arda Dirmilli, 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

