43 ilin geçiş güzergahı kilit kavşakta kilometrelerce araç kuyruğu!

43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale'de, yol yapım çalışmaları trafiği durma noktasına getirdi. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu karayolu drone ile görüntülendi.

AJANSLAR
Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı olan "kilit kavşak" Kırıkkale'de, yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik adeta durma noktasına geldi.

KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU
Kırıkkale-Ankara D200 karayolunun 14'üncü kilometresinde, Irmak köyü virajları mevkisinde Karayolları tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

SÜRÜCÜLER SICAK HAVADA ZOR ANLAR YAŞADI
Çalışmaların devam ettiği bölgede yaklaşık 6 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Sıcak havada yavaş ilerleyen trafikte sürücüler zor anlar yaşarken, bekleme süreleri dakikaları buldu.

Yoğunluğun en çok hissedildiği güzergah, drone ile görüntülendi.

