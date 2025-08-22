Konya’da scooter kazasında ağır yaralanan 14 yaşındaki Adem Yağcı hayatını kaybetti

Meram’da trafik kazasında ağır yaralanan Adem Aslan Yağcı, 26 gün süren tedaviye rağmen kurtarılamadı. Genç çocuğun ailesi ve sevenleri büyük üzüntü yaşadı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2025

Paylaş





ABONE OL

Konya Meram'da 26 Temmuz 2025'te Adem Aslan Yağcı'a (14) scooter ile seyir halindeyken araç çarptı. Ağır yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi süren Adem Yağcı'dan 26 gün sonra acı haber geldi. Yağcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN