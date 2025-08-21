Sayısal Loto’da 543 milyonluk büyük ikramiye sahibini buldu
Sayısal Loto'da 6 bilen 1 kişi tam 543 milyon 778 bin 194 lira kazandı. Joker de ise 5+1 bilen çıkmadı. Şans Topu'nda ise 5+1 bilen olmadığı için 4 milyon 209 bin 367 lira devretti. Diğer kademelerde ise binlerce lira ikramiye dağıtıldı.
Sayısal Loto'da 6 bilen 1 kişi, 543 milyon 778 bin 194 lira kazandı. 5+1 (JOKER) bilen çıkmadı. 5 bilenler 875 bin 783 lira, 4 bilenler 8 bin 642 lira, 3 bilenler 580 lira, 2 bilenler ise 64 lira alacak.
4.2 MİLYON DEVRETTİ
Şans Topu'nda 5+1 bilen çıkmayınca 4 milyon 209 bin 367 lira devretti. 5 bilenler 34 bin 909 lira, 4+1 bilenler bin 912 lira, 4 bilenler 236 lira, 3+1 bilenler 98 lira, 3 bilenler 37 lira, 2+1 bilenler 40 lira, 1+1 bilenler 20 lira, 0+1 bilenler ise 21 lira alacak.