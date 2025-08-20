Diyarbakır'da dehşet: boşanma aşamasındaki eşi tarafından katledildi

Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2025

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi 627. Sokak'ta önceki gün boşanma aşamasındaki eşi Kemal Demir (29) tarafından takside uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Nazlı Demir'in (24), geçtiğimiz aylarda da kocası tarafından silahla ayağından vurularak yaralandığı ve fizik tedavi gördüğü öğrenildi. Kemal Demir, eşine saldırı sonrası intihar etmişti.

