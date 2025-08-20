Ankara Valore Sitesi'ndeki yapı denetim şirketinden çarpıcı itiraf: "Mühürlü binada kaçak inşaata göz yumuldu, kimseye haber vermedim"
Ankara Çankaya’daki Valore Sitesi'nde 3 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin soruşturmada itiraflar ortaya çıktı. Pozitif Yapı denetim firması sahibi, mühürlenmesine rağmen inşaatın kaçak sürdüğünü bildiği halde yetkililere haber vermediğini kabul etti. Asansör mühendisi ise güvenlik riski taşıyan sistemlere 'tedirginlik olmasın' diyerek yeşil etiket verdiğini itiraf etti.
Valore Sitesi'ndeki yangında 3 kişi hayatını kaybetmişti. Yapı denetim şirketi sahibi Yavuz Selim Karaman, inşaatın mühürlendikten sonra kaçak devam ettiğini ve bunu bildiği halde yetkililere söylemediğini ifade etti.
HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ
Yangınla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı. 13 şüpheli hakkında 22.5 yıla kadar hapis cezası istendi.
BALDIZINI MÜDÜR YAPMIŞ
İddianamede Müteahhit Kadir Dursun'un sahibi olduğu ATD Mimarlık şirketine kızı Fatma Bilgenur Dursun'u imza yetkilisi, baldızı Nesibe Sevgi Tekin'i ise müdür olarak atadığı ortaya çıktı. Tekin'in ifadesinde "Kadir Dursun benim ablamın eşi ve aynı zamanda dayımın oğlu olur. Kendisi karaciğer rahatsızlığı bulunduğu ve kimi zaman hastalığı arttığı için şirkette kendisine yardımcı olmamız için kızı Fatma Bilgenur Dursun ve beni müdür olarak atadı. Müdürlüğüm göstermelikti. Kendisi sağlığına kavuşunca da ben istifa ettim, O firmadan ayrıldım" açıklamaları yer aldı.
KIRMIZI YERİNE YEŞİL ETİKET VERMİŞ
İddianamede ayrıca, asansör kontrolü yapan Makine Mühendisi Alican Öztürk'ün ifadesin de yer aldı. Öztürk, asansördeki eksiklikler nedeniyle normalde kırmızı etiket vermesi gerektiğini ancak "bina sakinleri tedirgin olmasın" diye yeşil etiket yapıştırdığını itiraf etti. Öztürk, daha sonra hazırladığı tebligatta kırmızı etiket verilmesi gerektiğini belirtse de, fotoğraf çekimi için yeşil etiketleri kullandığını kabul etti.