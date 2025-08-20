takvim-logo

Ankara Valore Sitesi'ndeki yapı denetim şirketinden çarpıcı itiraf: "Mühürlü binada kaçak inşaata göz yumuldu, kimseye haber vermedim"

Ankara Çankaya’daki Valore Sitesi'nde 3 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin soruşturmada itiraflar ortaya çıktı. Pozitif Yapı denetim firması sahibi, mühürlenmesine rağmen inşaatın kaçak sürdüğünü bildiği halde yetkililere haber vermediğini kabul etti. Asansör mühendisi ise güvenlik riski taşıyan sistemlere 'tedirginlik olmasın' diyerek yeşil etiket verdiğini itiraf etti.

Valore Sitesi'ndeki yangında 3 kişi hayatını kaybetmişti. Yapı denetim şirketi sahibi Yavuz Selim Karaman, inşaatın mühürlendikten sonra kaçak devam ettiğini ve bunu bildiği halde yetkililere söylemediğini ifade etti.

HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

Yangınla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı. 13 şüpheli hakkında 22.5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Valore Sitesi'ndeki yangın (Takvim foto arşiv)Valore Sitesi'ndeki yangın (Takvim foto arşiv)

BALDIZINI MÜDÜR YAPMIŞ

İddianamede Müteahhit Kadir Dursun'un sahibi olduğu ATD Mimarlık şirketine kızı Fatma Bilgenur Dursun'u imza yetkilisi, baldızı Nesibe Sevgi Tekin'i ise müdür olarak atadığı ortaya çıktı. Tekin'in ifadesinde "Kadir Dursun benim ablamın eşi ve aynı zamanda dayımın oğlu olur. Kendisi karaciğer rahatsızlığı bulunduğu ve kimi zaman hastalığı arttığı için şirkette kendisine yardımcı olmamız için kızı Fatma Bilgenur Dursun ve beni müdür olarak atadı. Müdürlüğüm göstermelikti. Kendisi sağlığına kavuşunca da ben istifa ettim, O firmadan ayrıldım" açıklamaları yer aldı.

Olayın yaşandığı Valore Sitesi'nde 3 kişi vefat etmiştiOlayın yaşandığı Valore Sitesi'nde 3 kişi vefat etmişti

KIRMIZI YERİNE YEŞİL ETİKET VERMİŞ

İddianamede ayrıca, asansör kontrolü yapan Makine Mühendisi Alican Öztürk'ün ifadesin de yer aldı. Öztürk, asansördeki eksiklikler nedeniyle normalde kırmızı etiket vermesi gerektiğini ancak "bina sakinleri tedirgin olmasın" diye yeşil etiket yapıştırdığını itiraf etti. Öztürk, daha sonra hazırladığı tebligatta kırmızı etiket verilmesi gerektiğini belirtse de, fotoğraf çekimi için yeşil etiketleri kullandığını kabul etti.

Valore Sitesinde kurtarma çalışmaları yapılırkenValore Sitesinde kurtarma çalışmaları yapılırken

BÜTÜN YAPILAR KAÇAK YAPILMIŞ

Sitenin yapı denetim şirketi sahibi Yavuz Selim Karaman ise ifadesinde "Ben müteahhittin yapmış olduğu yapıyı kanun yönetmelik ve imara uygun olup olmadığını denetlemekle yükümlüyüm. Ankara İdari Mahkemesi'nin 2017 tarihli kararına istinaden 2018'de belediye inşaatı mühürleyip faaliyetleri durdurdu. Bu tarih ile bütün denetim faaliyetlerimiz kanunen sonlanmıştır ve müteahhit firma bu tarihten sonra bütün yapıları kaçak olarak yaptı. Bu süreçte benim bu durumları ilgili birimlere bildirme ve tespit etme yükümlülüğüm vardı bu yükümlülüklere aykırı davrandığımı, bu hususla ilgili kusurluluğumu kabul ediyorum. Kısa bir süre sonra Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. Dairesi tarafından ilgili binanın mühürlenmesine konu olan karar kaldırılmış ve inşaat yapımı devam etmiştir. İnşaatın benim bıraktığım tarih olan 2018'deki seviyede olması lazım, yani bu tarihte inşaat mühürlenmiştir. Bu tarihten sonra yapılan yapı kaçaktır. Kaçak yapılan yapıya iskan alınamaz. İnşaatın durması gerekirken müteahhit inşaata devam etmiş, yapıyı en son kontrol ettiğim noktanın çok çok üzerinde bir noktaya taşımış, geriye dönük denetimde söz konusu olmayacağı için yapı denetimi komple aradan çıkarmış, nasıl olsa af çıkar inancı ile ruhsatlı olan inşaatını kaçak bir vaziyette sürdürmüştür. Mahkeme durdurma kararından sonra gerek belediye gerek müteahhit gerekse arsa sahipleri inşaatın mevzuata uygunluğu açısından şirketimizden talepte bulunmaları gerekiyordu." dedi.

Ankara'daki yangın (AA)Ankara'daki yangın (AA)

YOĞUNLUKTAN BAKAMADIM

Oğuz Ata Mimarlık şirketinin sahibi 27. Dönem İyi Parti Milletvekili Bedri Yaşar ise iddianamede yer alan sözlerinde "Ben 2018 yılında milletvekili seçildiğim için zamanının büyük bir kısmını seçim bölgem olan Samsun ilinde geçirdim, aynı zamanda yoğun bir şekilde parlamento çalışmalarına katıldım. İnşaat işleri ile uğraşmam mümkün olmadı. Gerek proje işleri ve diğer tüm inşaat işleri Kadir Dursun ve diğer ortakları tarafından yürütülmüştür. Benim ortak olduğum süre içerisinde inşaat da kayda değer bir ilerleme de olmamıştır. Olayın gerçekleştiği sitenin yapım işleri ile hiç uğraşmadım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, söyleyeceklerim bundan ibarettir." şeklinde beyan verdi.

