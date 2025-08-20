3 günde 6 bisiklet çalan 14 yaşındaki şüpheli yakalanınca, "Paraya ihtiyacım vardı, çalıp sattım" dedi

Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2025 10:06

Olay, 17 Ağustos'ta Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Sokakta yürüyen A.M., otomobilin geçiş yapması ile açılan site kapısından içeri girdi. Bahçede bir süre keşif yapan A.M., bloklardan birinin altındaki bisiklet alanına girdi. Bisikletlerden birine binerek çalan şüpheli, daha sonra site kapısından çıktı. O anlar, sitedeki güvenlik kameralarına yansıdı. Çocuğunun bisikletinin çalındığını fark eden Nihat B., İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.

