takvim-logo

3 günde 6 bisiklet çalan 14 yaşındaki şüpheli yakalanınca, "Paraya ihtiyacım vardı, çalıp sattım" dedi

Adana'da 3 günde girdiği site ve apartmanlardan 6 bisiklet çalan 14 yaşındaki şüpheli güvenlik kameralarından tespit edilip, yakalandı. Sorgusunda, 'Bisikletleri çalıp, sattım' diyen şüpheli tutuklandı.

DHA
DHA
ABONE OL
3 günde 6 bisiklet çalan 14 yaşındaki şüpheli yakalanınca, Paraya ihtiyacım vardı, çalıp sattım dedi

Olay, 17 Ağustos'ta Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Sokakta yürüyen A.M., otomobilin geçiş yapması ile açılan site kapısından içeri girdi. Bahçede bir süre keşif yapan A.M., bloklardan birinin altındaki bisiklet alanına girdi. Bisikletlerden birine binerek çalan şüpheli, daha sonra site kapısından çıktı. O anlar, sitedeki güvenlik kameralarına yansıdı. Çocuğunun bisikletinin çalındığını fark eden Nihat B., İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.

Girdiği apartmanlardan 6 bisiklet çaldı (takvim foto arşiv)Girdiği apartmanlardan 6 bisiklet çaldı (takvim foto arşiv)

SOKAKTA YÜRÜRKEN YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini ve adresini tespit etti. Ayrıca şüphelinin, 3 gün içerisinde farklı apartmanlardan 5 bisiklet daha çaldığı belirlendi. Polis, şüpheliyi Yüreğir ilçesinde sokakta yürürken yakaladı. Emniyete götürülen A.M., sorgusunda, "Bisikletleri çalıp, sattım" dedi. Adliyeye sevk edilen A.M., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Girdiği apartmanlardan 6 bisiklet çaldı (takvim foto arşiv)Girdiği apartmanlardan 6 bisiklet çaldı (takvim foto arşiv)

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN