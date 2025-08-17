Sarıyer’de bıçaklı kavga: Genç adam ağır yaralandı

İstanbul Sarıyer'de bir grup genç arasında çıkan tartışmada, S.Y. (16) arkadaşı Mir Hüseyin D.’nin ensesine bıçak sapladı. Ağır yaralanan genç hastaneye kaldırılırken, polis S.Y.’yi gözaltına aldı. Şüphelinin 5 suç kaydı olduğu belirlendi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2025

Paylaş





ABONE OL

İstanbul Sarıyer'de Mir Hüseyin D. (22) ile S.Y. (16) arkadaş grubuyla sohbet etmeye başladı. Bir süre sonra yanlarından Rabia isminde üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen bir genç kız geçti.

Genç kız hakkında konuştukları sırada Mir Hüseyin D. ile S.Y. arasında tartışma çıktı. S.Y., Mir Hüseyin D.'nin ensesine bıçak sapladı. Ağır yaralanan Hüseyin D., hastaneye kaldırılıp ameliyata alındı. Polis, S.Y.'yi gözaltına aldı. 5 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN