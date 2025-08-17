Kiramı alamıyorum | Haklarım neler, nasıl bir yol izlemeliyim? TAKVİM hukukçusu sorularınızı cevapladı

Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2025

Borçlar Kanunu'nun 299. Maddesi'nde kira ve kiracı arasında olan ilişki detaylı anlatılır. Kişi kullanması ve yararlanması adına evine kiracının oturum hakkını tanırken, kiracı da bu oturma eyleminde üzerine düşen bedeli ödemekle yükümlüdür. Kira sözleşmeleri hem ev sahibini hem de kiracıyı bağlayan bir sözleşmedir. Kiranın ne zaman ve ne kadar ödeneceği sözleşmede yer almalıdır. Kiracı ay sonunda ya da kira süresinin bitiminde kira ücretini ödemelidir. Yargıtay 6. Hukuk Dairesi'nin kararına göre, aylık kira parasının peşin ödeneceği öngörülmemişse kira bedeli, kiralanan süre işledikten sonra ödenecektir yani muaccel hale gelecektir.

Kira ya verilmiş bir taşınmazın tahliyesi için şu yol izlenebilir: Kiracı ya karşı aykırılık nedeniyle sulh hukuk mahkemesinde tahliye davası açabilir. Dava sonunda ev sahibi ilamı icraya koyarak taşınmazın tahliyesini isteyebilir. Kira bedelinin ödenmemesi veya kira süresinin bitmesi halinde kiralayan doğrudan icra dairesi aracılığıyla taşınmazın tahliyesini talep edebilir. Adi kiralara ilişkin madde 315'de "Kiracı, kiralananın tesliminden sonra muaccel olan kira bedelini veya yan gideri ödeme borcunu ifa etmezse, kiraya veren kiracıya yazılı olarak bir süre verip, bu sürede de ifa etmeme durumunda, sözleşmeyi feshedeceğini bildirebilir. Kiracıya verilecek süre en az 10, konut ve çatılı işyeri kiralarında ise en az 30 gündür.'' şeklinde düzenlenmiştir.

NAFAKA 3 BİN LİRA

Gündemde ünlülerin nafakaları yük gibi görünse de bizim gibilerin yaşama hakkı yok mu? Eşimle 6 yıl önce ayrıldık. Eşim, 3 bin lira nafaka ödüyor. Bu parayla yaşanır mı? Artması için ne yapabilirim?

Mahkemenin çocuğunuz için hükmettiği nafaka iştirak nafakasıdır. Mahkeme, kararında iştirak nafakasının yıllık enflasyon oranına göre artırılacağı yönünde karar tesis etmişse, herhangi bir dava açmaksızın eski eşiniz nafakanızı yıllık enflasyon oranına göre artırarak ödeyecektir. Böyle bir düzenleme yapılmamışsa, nafakanın yıllar içindeki değer kaybının telafisi, çocuğun ihtiyaçlarının artması veya nafaka borçlusu eşin ekonomik durumunun eskiye nazaran iyileşmesi nedenleri ile nafaka artırım davası açılabilecektir. Bu davada aile mahkemeleri yetkilidir.

Gürültü (AA)

GÜRÜLTÜ İSYANI

Yeni bir siteye taşındık. Maalesef oturduğumuz blokta çok kalabalık bir aile yaşıyor ve gürültüden büyük rahatsızlık duyuyoruz. Bu konuda haklarımız neler?

Kat Mülkiyeti Kanunu (KMK) gereğince komşuların birbirlerine karşı sorumlulukları vardır. Bunlardan biri de kişilere rahatsızlık vermemektir. KMK 18'inci Maddesi'nde belirtildiği üzere, komşular birbirlerini rahatsız edemez, birbirlerinin haklarını çiğneyemez ve yönetim planlarına karşı uyumlu olma hükümlerine sahiptir. Gürültü yapmak ve komşuyu rahatsız etmek kanun hükmüne aykırılık teşkil eder. Yüksek sesle kavga etmek, uzun süreli müzik dinlemek, uygunsuz zamanlarda yapılan tamir ve tadilat gibi ses çıkarıcı işlemler bir diğerini huzursuz edebilir. Eğer yapılacak işlemler ve zaman zaman ortaya çıkan sebepler, komşuya açıklanır ya da haber verilirse anlayışla karşılanabilir.

Ancak ileri boyutu hak doğurur. Kabahatler Kanunu'nun 36'ncı Maddesi'nce gürültüden dolayı kaynaklanan eylemler para cezası ile sonuçlanır. Uygulanan idari para cezasına rağmen devam eden davranışlar var ise sulh hukuk mahkemesine başvurup dava açabilirsiniz. Çekilmez hal tespiti alıp yasak koydurabilirsiniz. Uzun süren eylemlerde de kişilerin huzur ve sükûnetini bozma kapsamında 3 aydan 1 yıla kadar hapis söz konusu olabilir.