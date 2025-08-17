Isparta’da yol isteyen sürücü ve ailesine motosikletli saldırısı kamerada

Fatih Irmak, yol istediği motosikletliler tarafından kendisi ve ailesinin darp edilmesiyle ilgili şikayette bulundu. Olay anı cep telefonu kamerasına yansırken, şüphelilerin serbest bırakılması aileyi derinden sarstı. Irmak, “Can güvenliğimiz yok. Gerekli cezayı almalarını istiyorum.” dedi.

Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2025

Isparta'da otomobil sürücüsü Fatih Irmak, yol istediği 2 motosikletlinin hem kendisini hem de ailesini darbettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Olay cep telefonu kamerasına yansırken, Fatih Irmak, "Bu şahısların salıverildiklerini öğrendim. Biz burada kabusu yaşadık. Psikolojimiz bozuk. Can güvenliğimiz yok. Gerekli cezayı almalarını istiyorum." dedi.

