Diyarbakırlı genç kadın 11 saatlik ameliyatla yeniden sağlığına kavuştu

Pet şişedeki kimyasal maddeyi içerek yemek borusunda yanıklar oluşan ve 70 kez ameliyat geçiren 26 yaşındaki Gençdal, Kütahya’da başarılı bir operasyonla yemek borusu çıkarılarak midesi yutağa bağlandı. Genç kadın, “Yeniden doğmuş gibiyim.” dedi.

Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2025

Diyarbakır'da yaşayan bir çocuk annesi 26 yaşındaki Gençdal, 2001 yılında pet şişe içindeki yağ çözücü kimyasal maddeyi içmesinin ardından ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Yemek borusunda yanıklar oluşan ve bu nedenle yeme güçlüğü yaşayan Gençdal, 70 kez operasyon geçirdi.

Rahatsızlığından dolayı son 1,5 yıldan bu yana tamamen sıvı gıdayla beslenmek zorunda kalan Gençdal, Kütahya Şehir Hastanesine başvurdu. "Kelebek hastalığı" olarak bilinen "epidermolysis bullosa (EB)" ve yemek borusu rahatsızlıklarının tedavisinde uzman olan Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Uygun ve ekibi tarafından muayene edilen genç kadın ameliyata alındı.

OPERASYON 11 SAAT SÜRDÜ

Prof. Dr. Uygun, "11 saat süren operasyon başarılı geçti." dedi.

Prof. Dr. Uygun, 11 saat süren başarılı ameliyatla genç kadının tedavisi mümkün olmayan yemek borusunun çıkarılarak midesinin direk yutağa bağlandığını söyledi.

Gençdal, "Hayatımın en mutlu günü. Yeniden doğmuş gibi hissediyorum." dedi.