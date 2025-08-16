Kocaeli’de trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti
Kartepe’de kontrolden çıkan otomobil, otoyol gişesindeki beton bankete çarptı. Ağır yaralanan Ticari Filo Çözümleri Satış Müdürü İrfan Gönce, hastanede yaşamını yitirdi. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Kocaeli Kartepe'de İstanbul yönüne giden İrfan Gönce yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak otoyol gişesinin beton banketine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, iki beton banketin arasına sıkıştı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Hastaneye kaldırılan ağır yaralı Ticari Filo Çözümleri Satış Müdürü İrfan Gönce, kurtarılamadı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.