Konya’da ters şeritten gelen araç motosiklete çarptı: 1 ölü

Mert Uluçınar’ın kullandığı motosiklete çarpan hafif ticari aracın sürücüsü kaçtı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen 17 yaşındaki H.D. gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2025

Paylaş





ABONE OL

Konya'da iddiaya göre ters şeritten ilerleyen hafif ticari araç, Mert Uluçınar idaresindeki motosiklete çarptı. Çarpışma sonrası Uluçınar yola savrulurken, sürücü ise aracı olay yerinde bırakıp kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, Mert Uluçınar'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Ehliyetsiz olduğu belirlenen H.D. (17), gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN