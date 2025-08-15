İstanbul'da yarı çıplak halde ölü bulunan gençte uyuşturucu şüphesi

Yusuf Emin Çanlı, halasının ihbarıyla evde hareketsiz halde bulundu. Yapılan incelemede evde uyuşturucu madde şüphesi olan haplar ve gençte morluk izleri tespit edildi.

Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2025

İstanbul Şişli'de Yusuf Emin Çanlı'dan halası Azime Çanlı, bir süre haber alamadı. Eve giden hala, içeriye giremedi. Yeğeninin hayatından endişe eden halasının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, Çanlı'yı kanepenin üstünde yarı çıplak şekilde hareketsiz yatarken buldu.

Çanlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. yapılan incelemede evin salonuyla, diğer odalarında uyuşturucu madde olduğu düşünülen haplar bulundu. Diğer yandan Yusuf Emin Çanlı'nın kollarında morluk izleri de tespit edildi.

