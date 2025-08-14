takvim-logo

Deniz ulaşımına fırtına engeli! BUDO saat saat iptal seferleri duyurdu

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bugün öğleden sonraki tüm seferleri Marmara Denizi'nde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle iptal etti. İşte iptal olan seferler...

Deniz ulaşımına fırtına engeli! BUDO saat saat iptal seferleri duyurdu

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) Marmara Denizi'nde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferleri iptal etti.

İŞTE İPTAL OLAN BUDO SEFERLERİ
BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, "14.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 15.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), 17.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 17.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 20.15 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 20.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)" seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

