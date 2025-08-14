Deniz ulaşımına fırtına engeli! BUDO saat saat iptal seferleri duyurdu
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bugün öğleden sonraki tüm seferleri Marmara Denizi'nde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle iptal etti. İşte iptal olan seferler...
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) Marmara Denizi'nde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferleri iptal etti.
İŞTE İPTAL OLAN BUDO SEFERLERİ
BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, "14.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 15.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), 17.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 17.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 20.15 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 20.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)" seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.