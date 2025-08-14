Ankara'da dehşet anları: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2025

Ankara'nın Keçiören ilçesinde Hakan Çakır (22), yol verme meselesinden çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü, babası Şahin Çakır ve ağabeyi Hakkı Can Çakır yaralandı.

Olaya karışan 3 kardeş ile baba tutuklandı. Cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilen Hakan Çakır'ın annesi Sevender Özkan Çakır, "Biz kızımla dükkandan çıktık. Bir, kızımai küfür etmeye başladı, taciz etti. Panikledik, Hakan'ı aradık, geldi. 'Hayırdır kardeşim' falan dedi. İlk darbeyi benim oğlana vurdu. Sonra toplu halde saldırdılar. Hakan'ı korumak için kolumu gerdim, vurdu. Muhtarlığın önünde oğluma çullanmıştı çocuklar. Bebem oracıkta can verdi." dedi.

