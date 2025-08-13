Tartışma kanlı bitti: Eşini katletti!

Araç içinde çıkan tartışmada Songül Perçem hayatını kaybetti, Naim Şen ise ağır yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı, soruşturma sürüyor.

Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2025

Bir tartışma yine ölümle sonuçlandı. Mersin-Antalya kara yolundaki sanayi sitesinin girişinde Naim Şen ile Songül Perçem, iddiaya göre araç içerisinde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Perçem, tüfekle Songül Perçeme ateş açtı. Naim Şen ardından intihara teşebbüs etti. Songül Perçem, olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Naim Şen, hastaneye kaldırıldı. Öte yandan olay anı ise kameraya saniye saniye yansıdı. Yaşanan trajedik olayla ilgili soruşturma sürüyor.

