Sayısal Loto devretti: On Numara'da büyük ikramiye bir talihliye çıktı

Sayısal Loto’da 6 bilen çıkmayınca ikramiye 519 milyon lirayı aştı. On Numara’da ise 10 bilen tek kişi 3,9 milyon lira kazandı. Diğer kategorilerdeki kazananlar da ikramiyelerini almaya devam ediyor.

Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2025

Sayısal Loto'da 6 bilen çıkmayınca 519 milyon 99 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 818 bin 624'er, 4 bilenler 11 bin 864'er, 3 bilenler 790'ar, 2 bilenler 74'er lira alacak.

BİR TALİHLİYE 3.9 MİLYON

On Numara'da 10 bilen bir kişi, 3 milyon 924 bin lira kazandı. 9 bilenler 27 bin 566'şar, 8 bilenler bin 670'şer, 7 bilenler 279'ar, 6 bilenler 47'şer, hiçbir numarayı bilemeyenler 32'şer lira alacak.

