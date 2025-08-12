Organizatör Ferhat Karagöz’den rapçi Blok3 ve yapımcı Jiyan Amca’ya şok suçlamalar

Ferhat Karagöz, Blok3 ve yapımcısı Jiyan Amca tarafından alıkonulduğunu, darbedildiğini ve silahla tehdit edildiğini ileri sürdü. Elindeki tüm delilleri açıklayan Karagöz, yaşadığı korkunç anları anlattı.

Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2025

Organizasyon şirketi kurucusu Ferhat Karagöz, Rapçi Blok3 lakaplı Hakan Aydın ve yapımcısı Jiyan Amca lakaplı kişi hakkında şok iddialarda bulundu.

Karagöz, iki isim tarafından alıkonulduğunu, darbedildiğini ve silahla tehdit edildiğini ileri sürdü.

Karagöz, "Silaha susturucu takıp kafama dayadılar. Kamera kayıtları, tüm yazışmalar, tüm HTS kayıtları, tüm video kayıtları her şey tüm deliller darp raporu, hepsi Ferhat Karagöz mevcut." dedi.

