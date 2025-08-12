MEVLİD KANDİLİ 2025 || Diyanet dini günler takvimi ile Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün?
Rebülevvel ayının gelişiyle birlikte, Hz. Muhammed’in doğumunun idrak edildiği Mevlid Kandili için geri sayım başladı. Hicri ve Miladi takvimler arasındaki farklılık nedeniyle her yıl değişen kandil tarihi, bu yıl da milyonlarca Müslüman tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki 2025 Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor? İşte merak edilen detaylar...
2025 MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimine göre Mevlid Kandili tarihi belli oldu. Buna göre Mevlid Kandili bu sene Rebiülevvel ayının 12'nci gecesi olan 3 Eylül 2025 tarihinde idrak edilecek.
MEVLİD KANDİLİ NEDİR?
Diyanet'te yer alan bilgilere göre Kandiller; ışıklarıyla sadece karanlık gecelerimizi değil, aynı zamanda manevî feyziyle de daralan gönüllerimizi aydınlatan, zihinlerimizi berraklaştıran gecelerdir.