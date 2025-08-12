takvim-logo

MEVLİD KANDİLİ 2025 || Diyanet dini günler takvimi ile Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün?

Rebülevvel ayının gelişiyle birlikte, Hz. Muhammed'in doğumunun idrak edildiği Mevlid Kandili için geri sayım başladı. Hicri ve Miladi takvimler arasındaki farklılık nedeniyle her yıl değişen kandil tarihi, bu yıl da milyonlarca Müslüman tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor.

Rebülevvel ayının yaklaşmasıyla birlikte Hz. Muhammed'in dünyaya gelişinin kutlandığı Mevlid Kandili'ne kısa bir süre kaldı. Her yıl Hicri ve Miladi takvim farkı nedeniyle farklı bir tarihte idrak edilen bu mübarek gece, 2025 yılında da milyonların gündeminde.

2025 MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimine göre Mevlid Kandili tarihi belli oldu. Buna göre Mevlid Kandili bu sene Rebiülevvel ayının 12'nci gecesi olan 3 Eylül 2025 tarihinde idrak edilecek.

MEVLİD KANDİLİ NEDİR?

Diyanet'te yer alan bilgilere göre Kandiller; ışıklarıyla sadece karanlık gecelerimizi değil, aynı zamanda manevî feyziyle de daralan gönüllerimizi aydınlatan, zihinlerimizi berraklaştıran gecelerdir.

Kandiller; öze dönüşün, Yüce Yaratanımıza yürekten yakarış ve yönelişin, günahlarla kirlenmeye yüz tutmuş gönüllerimizi arındırmanın, geçici olanla kalıcı olanı fark etmenin, kalp gözümüzü açıp gönül dünyamızı temizlemenin fırsatı olan, nefsin yanıltıcı arzu ve isteklerinden uzaklaşmanın imkanlarını sunan kutlu zaman dilimleridir.

İşte Mevlid Kandili de insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlakıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.

