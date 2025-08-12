Kızılay Ağustos ayı personel alımı 2025: Başvurular ne zaman, hangi illerde ve şartları neler? İşte kadro dağılımı…
Türkiye’nin en köklü insani yardım kuruluşlarından biri olan Kızılay, Ağustos 2025 dönemine özel güncel personel alımı ilanlarını yayımladı. Branş ve pozisyonlarda istihdam sağlanacak bu alımlar kapsamında, başvuru tarihleri, şehirler ve kadro dağılımı netleşti. İşte Ağustos 2025 Kızılay personel alımı ilanları, pozisyon listesi ve başvuru ekranına dair tüm bilgiler…
Kızılay, Ağustos 2025'te farklı şehirlerde görevlendirilmek üzere yeni personel alımı yapacağını duyurdu. Türkiye genelinde çeşitli kadrolarda istihdam sağlanacak bu alımlar için başvuru tarihleri, iller ve pozisyon dağılımları açıklandı. İnsan odaklı hizmet anlayışıyla uzun yıllardır faaliyet gösteren Kızılay, bu dönemde de ihtiyaç duyulan alanlarda ekibine yeni çalışma arkadaşları katmayı hedefliyor. Peki başvurular ne zaman başlayacak, hangi illerde yapılacak ve şartlar neler?
2025 KIZILAY PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI
Kızılay, Ağustos ayı itibarıyla sağlık, bakım ve merkezi birimlerde görev alacak yeni personel alımlarını güncelledi. Yayınlanan ilanlar arasında Ekip Doktoru, Doktor / Laboratuvar Birim Yöneticisi ve Flebotomist pozisyonları yer alıyor. Bazı görevler için KPSS şartı aranmazken, memur kadrolarında KPSS puanı ile alım yapılacak. Tüm başvurular, Kızılay Kariyer Portalı üzerinden (www.kizilaykariyer.com) online olarak gerçekleştirilecek. İşte kadrolara ilişkin detaylar ve başvuru kriterleri:
Ekip Doktoru
- Tıp Fakültesi mezunu (Pratisyen veya Uzman)
- Tercihen Kızılay gönüllüsü
- Tam zamanlı çalışabilecek
- Mecburi hizmet yükümlülüğünü tamamlamış
- Takım çalışmasına uyumlu, iş birliğine açık
- Etkili iletişim becerilerine sahip
- Seyahat engeli bulunmayan
- Sosyal sorumluluk bilinci yüksek
- Temsil kabiliyeti güçlü
Doktor / Laboratuvar Birim Yöneticisi
- Tıp Fakültesi mezunu, Tıbbi Mikrobiyoloji, Klinik Mikrobiyoloji veya Enfeksiyon Hastalıkları alanında uzmanlık diplomasına sahip
- Tercihen Kızılay gönüllüsü
- Tam zamanlı çalışabilecek
- Mecburi hizmet yükümlülüğünü tamamlamış
- Takım çalışmasına yatkın, iletişim becerileri gelişmiş
- Seyahat engeli bulunmayan
- Sosyal sorumluluk bilinci yüksek
- Temsil yeteneği güçlü
- En az B sınıfı ehliyet sahibi ve aktif araç kullanabilen
Flebotomist – Denizli İli
- Flebotomist için: Lisans düzeyi Hemşirelik veya Ön Lisans düzeyi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri mezunu
- Laboratuvar Teknikeri için: Ön Lisans düzeyi Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği mezunu
- Ön Lisans mezunları için: 2024 KPSS-P93 veya P3 puan türünden en az 60 puan
- Lisans mezunları için: 2023 veya 2024 KPSS-P3 puan türünden en az 50 puan
- Tercihen Kan Bankacılığı ve Transfüzyon alanında deneyimli
- Tercihen Kızılay gönüllüsü
- Tam zamanlı çalışabilecek
- İletişim gücü yüksek, temsil yeteneği gelişmiş
- Takım çalışmasına yatkın
- Görevini yapmaya engel sağlık problemi bulunmayan
- Sosyal sorumluluk bilinci yüksek
- Ağır ve tehlikeli işlerde çalışmaya uygun
- Seyahat engeli bulunmayan
- İkamet ettiği ilde çalışmaya engeli olmayan (İkamet edilen iller için mülakat yapılacaktır)