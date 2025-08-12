Kızılay Ağustos ayı personel alımı 2025: Başvurular ne zaman, hangi illerde ve şartları neler? İşte kadro dağılımı…

Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2025 09:28

Kızılay, Ağustos 2025'te farklı şehirlerde görevlendirilmek üzere yeni personel alımı yapacağını duyurdu. Türkiye genelinde çeşitli kadrolarda istihdam sağlanacak bu alımlar için başvuru tarihleri, iller ve pozisyon dağılımları açıklandı. İnsan odaklı hizmet anlayışıyla uzun yıllardır faaliyet gösteren Kızılay, bu dönemde de ihtiyaç duyulan alanlarda ekibine yeni çalışma arkadaşları katmayı hedefliyor. Peki başvurular ne zaman başlayacak, hangi illerde yapılacak ve şartlar neler?