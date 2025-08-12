Eşini kaybeden baba engelli kızına hem anne hem baba oldu

Kayseri’de yaşayan Adalet Erciyes, eşinin vefatı sonrası yatağa bağlı kızına sevgiyle bakıyor. Zorluklara rağmen ailesine olan bağlılığını “Bu Allah’tan gelen bir şey” sözleriyle anlatıyor.

Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2025

Kayseri'de yaşayan 3 çocuk babası Adalet Erciyes, ömrünü ailesine adadı. Yıllarca Parkinson hastalığı yüzünden günlük işlerini yapamadı. Eşine ve engelli kızına gözü gibi baktı. Ancak geçen yıl eşini sonsuzluğa uğurladı.

O günden sonra yatağa bağlı olan kızı Merve'ye hem annelik hem babalık yaptı. Gözleri dolarak konuşan baba, "Bu Allah'tan gelen bir şey." ifadelerini kullandı.

